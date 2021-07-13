شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تغذية ماكينات الصرف الآلى بفروع بنك ناصر لصرف معاشات يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تعليمات لجميع مديرى فروع بنك ناصر الاجتماعى، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى.

ويستمر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن، فى صرف معاشات يوليو من ماكينات الصرف الآلى مع الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات الـ 13%.

ووجهت الوزيرة بتيسير إجراءات صرف المعاشات للمستحقين والمستفيدين من المعاشات وتذليل اى عقبات تواجههم وكذلك التوجيه لفروع البنك بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.