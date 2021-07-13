شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق قافلة طبية وتوعوية بكفر العلو لتلبية احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان قافلة مجمعة لمنطقه كفر العلو ( طبية وتوعوية)، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتنسيق الدكتورة رشا صالح القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قامت بالإشراف على القافلة الطبية الدكتورة نيرفانا مجدى مستشار قطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة فريق من اعضاء هيئة التدريس والمدرسين بأقسام الاورام والنساء والتوليد والطلاب بكليه الطب.

أشاد الدكتور ماجد نجم بجهود أبناء جامعة حلوان وتضافرها فى مختلف المجالات الطبية منها والتوعوية والمجتمعية والبيئة والصحية من أجل صالح المواطن المصرى الذى يعد دعمه والوقوف على تلبية احتياجاته الملحة والعاجلة بل والآنية احد الأهداف الاستراتيجية لجامعة حلوان وفق خطط الدولة القومية الطموحة والتى يولى فيها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أولوية كبرى للنهوص بالمواطن المصرى فى كل مناحى الحياة، مؤكدًا على استعداد الجامعة لبذل المزيد والمزيد من الجهد والعطاء المستمر لصالح أبناء الوطن، وخاصةً فى ظل توجه الدولة لخدمة المواطن البسيط والعمل من أجله وخطتها للتنمية المستدامة.

أوضح الدكتور ممدوح مهدى أن اهتمام جامعة حلوان بالقوافل يأتى من منطلق دورها المجتمعى وخاصةً فى المناطق المجاورة التى يجب أن يظهر دور الجامعة التنورى والخدمى بها.

أفادت الدكتورة سناء حجازى أن دور المركز يأتى فى رصد المشكلات المجتمعية والعمل على إيجاد وصياغة الحلول لها وتطوير وتحسين الخدمات والمعلومات لتسهيل اتخاذ القرارات، وقد اهتم المركز بمنطقة كفر العلو فى إطار الاهتمام القومى بالمناطق الاكثر احتياجا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجاء ذلك من واقع المسوح الميدانية التى قام بها المركز لاحتياجات المنطقة وذلك فى إطار خطة الجامعة الاستراتيجية 2025ولائحة المركز أيضا.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مها حسنى أن التعاون مع جهات الجامعة المختلفة يصب فى مصلحة المجتمع المحيط كل فى مجاله مما ينعكس بدوره للوصول لأعلى النتائج.

وخلال القافلة ألقى الدكتور أحمد ربيع المدرس بقسم الاجتماع محاضرة عن التنمر المدرسى إلى المدرسات والأخصائيات الاجتماعيات بمدرسة الشهيد علاء عيد ضيف، تناولت تعريف التنمر المدرسى، و إبراز أهم الاختلافات الجوهرية بينه وبين العنف، وبيان مدى ضرره على الطفل المتعرض للتنمر، وتأثير التنمر المدرسى على الأداء العام للمدرسة وعلى مخرجات العملية التعليمية والتربوية، بالإضافة إلى بيان أنواع التنمر المدرسى وأشكاله المختلفة، والطرق الاجتماعية والنفسية لمواجهته.

كما تضمنت القافلة ندوة بعنوان (معا من أجل وطن بلا أمية ) ضمن مبادرة كفر العلو بلا أمية تحت مظلة المبادرة القومية من أجل وطن بلا أمية، بمدرسة الشهيد علاء عيد ضيف الابتدائية، حاضر بها الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا والمنسق العام للمشروع القومى لمحو الأمية بجامعة حلوان ، وبمشاركة طلابية من طلاب الجامعة، بهدف توعية المواطنين بمشكلة الأمية ومصادرها وأهمية الالتحاق بفصول محو الأمية للتحرر من الأمية لصالح الوطن والمواطن ، وتمثلت محاور الندوة فى مفهوم الأمية ، وأنواعها ، وأهمية القراءة والكتابة فى حياة المواطنين، وخصائص مشكلة الأمية فى مصر، والآثار المترتبة على مشكلة الأمية فى مصر بالنسبة للفرد والمجتمع، وكذلك سبل وآليات مواجهة الأمية فى مصر، ودور الجامعة فى تقديم برامج محو الأمية لتحرير المواطنين من الأمية بكفر العلو بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأدوار المعلم والمواطنين فى برامج محو الأمية، بالإضافة إلى عرض نماذج لبعض فعاليات تدريب طلاب جامعة حلوان للالتحاق بالمشروع القومى لمحو الأمية والتعاقد على فصول محو الأمية بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقدم القائمين على القافلة الشكر لمجلس إدارة كفر العلو ونادى كفر العلو، ومدرسة الشهيد علاء عيد ضيف على تعاونهم لانجاح القافلة لتصل لأكبر عدد من المواطنين، ومن جانهم قدموا الشكر للقائمين على القافلة على جهودهم المستمرة.