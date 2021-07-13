شكرا لقرائتكم خبر عن "أوقاف الجيزة" تخصص 5 مقرات ثابتة لبيع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، تخصيص مديرية الأوقاف بالمحافظة، مقرات ثابتة لبيع صكوك الأوقاف بالجيزة للتسهيل على المواطنين الراغبين فى المشاركة المجتمعية فى هذه العمل الخدمى.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المقرات هى ( ميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة- ميدان الحصري أمام مسجد الحصري - ميدان سفنكس أمام مسجد المغفرة بالعجوزة - ميدان نادي التوفيقية أحمد عرابي أمام مسجد المحروسة - ميدان الكواكبى بالمهندسين أمام مسجد الكواكبى ) وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإن مشروع صكوك الأضاحي مشروع قومي ووطني يخدم المجتمع والاستفادة منه لصالح الفقراء والمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً دعمه الكامل للمشروع لما له من أهمية مجتمعية يصل نفعها للمواطن الأكثر أحتياجاً.

وأكد راشد، أن لحوم الأضاحي تذبح تحت إشراف وزارة الصحة والتموين وتوزع على مستحقيها تحت إشراف وزارة الأوقاف.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، بأن صكوك وزارة الأوقاف متاحة أيضا بمسجد نادي الزمالك ومسجد نادي الصيد ومسجد نادي التوفيقية والمساجد الكبري وجميع مساجد المحافظة وقيمة الصك 2000 جنيه، مشيراً إلى خدمة التوصيل أو الاستفسار يتم الاتصال بـ(٠١٠٢٤٢١٢٢٤٨ - ٠١١٠٠٩١١٩٤٣ - ٠١٢٢٣٤٦٩٦٦٢)

