شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما فى العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت سير عملية التبرع داخل المركز بدءًا من استقبال المتبرع وتسجيل البيانات الشخصية والتاريخ المرضي من خلال منظومة إلكترونية، مرورًا بغرفة الفحص لتوقيع الكشف الطبي على المتبرع وقياس الوظائف الحيوية، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يقوم بتعريف المتبرع بجميع المعلومات الخاصة بعملية التبرع والإجابة على جميع استفساراته قبل الإقرار على نموذج الموافقة بالتبرع والحصول على الكود التعريفي.

وتابع "مجاهد"، أن الوزيرة تفقدت غرفة التبرع بالمركز بطاقة استيعابية 16 كرسي وجهاز لفصل البلازما، مشيدة بتجهيزات المركز وفقًا للمعايير العالمية، كما تفقدت وحدة حفظ أكياس البلازما، حيث يتم تسجيل مواصفات العينة على المنظومة الإلكترونية عن طريق الكود التعريفي، ثم حفظها بثلاجات التبريد والتي تم تجهيزها وفقًا لأعلى مواصفات الجودة بسعة تخزينية 3500 كيس بلازما، بالإضافة إلى تزويدها بنظام تسجيل آلي بنظام (RFID) لمتابعة عملية حفظ ونقل أكياس البلازما، كما تأكدت الوزيرة من توافر وكفاءة عمل خدمات شبكات الإنترنت.

ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بالوزارة، بتزويد المركز بوحدة لاستطلاع آراء المتبرعين لمتابعة مؤشرات جودة الخدمات المقدمة بالمركز، مضيفًا أن الوزيرة أكدت أهمية متابعة الحالة الصحية للمتبرع بعد القيام بعملية التبرع للاطمئنان على حالته الصحية.