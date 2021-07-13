إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى والمؤبد لـ37 فى أحداث عنف دلجا بالمنيا

فيما عاقبت المحكمة 37 اخرين بالسجن المؤبد غيابيا وحضوريا، كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين آخرين بينهم 2 حضورى و3 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم فى أحداث شغب وعنف بقرية دلجا، ومقتل قبطى يومى 14 و15 من شهر اغسطس 2013 وحرق كنيسة دلجا والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

كانت المحكمة في الجلسة الماضية قد استمعت الى مرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 48 متهما بينهم 20 محبوسين على ذمة القضية متورطين فى قتل شخص امام كنيسة دلجا والتجمهر ومحاولة احراق الكنيسة يومى 14 و15 من شهر اغسطس 2013 عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات أواخر 2015، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف والشغب، والدعوة للتظاهر، وتخريب منشآت كنسية، وقتل قبطى دون وجه حق.