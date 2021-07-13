شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل، أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة للتمويل العقارى بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.