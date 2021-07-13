شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إطلاق مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بـ 3% فائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على إطلاق البنك المركزى المصرى مبادرة للتمويل العقارى بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وتنطبق المبادرة على محدودى الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة، أما بالنسبة لمتوسطى الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمإلى قيمة الوحدة التى يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التى يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمإلى قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصرى الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة، وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتإلى تعذر رهنها.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى والمؤبد لـ37 فى أحداث عنف دلجا بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار اشرف محمد على وعضوية المستشارين احمد ألفقي، ومحمد صلاح، بإحالة 6 متهمين منهم 3 متهمين حضورى و3 آخرين غيابى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى تطبيق عقوبة الإعدام وتحديد جلسة اليوم الثالث من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

فيما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد غيابيا وحضوريا، كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين آخرين بينهم 2 حضورى و3 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم فى أحداث شغب وعنف بقرية دلجا، ومقتل قبطى يومى 14 و15 من شهر اغسطس 2013 وحرق كنيسة دلجا والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

كانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 48 متهما بينهم 20 محبوسين على ذمة القضية متورطين فى قتل شخص امام كنيسة دلجا والتجمهر ومحأولة احراق الكنيسة يومى 14 و15 من شهر اغسطس 2013 عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات أوآخر 2015، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف والشغب، والدعوة للتظاهر، وتخريب منشآت كنسية، وقتل قبطى دون وجه حق.

ارتفاع درجات الحرارة غداً بالوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تترأوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء ، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

التعليم: نتتبع جروبات الغش ونعمل على إغلاقها بالتنسيق مع الجهات المسئولة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى، عن أن الوزارة تتبع كل جروبات الغش والصفحات الموجودة على كافة التطبيقات سواء الواتس أو التليجرام، وتعمل على إغلاقها بالتنسيق مع الجهات المختصة والمسئولية، قائل: هناك عشرات الصفحات تعمل على ترويج الأسئلة والأجوبة والوزارة تتصدى لهم بكل حسم من خلال إغلاقها وأيضا تضييق الخناق على الغشاشين الذى يحأولون تصوير الأسئلة وإرسالها إلى هذه الصفحات.

وتابعت المصادر: هذه حرب والوزارة تنتصر فى النهاية لأن كل ما يحدث محأولات غش لا يستفيد منها أحد بشكل كبير والوزارة تطبق قانون الغش على أى شخص يحأول الإخلال بأعمال الامتحانات.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

منع دخول الساعات الرقمية وشريحة التابلت بلجان الثانوية العامة فى الجيزة

شهدت مدرسة قومية العجوزة بالجيزة، اجراءات تعقيم للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع دخول طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، لاداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ويتسلم الطالب قبل الدخول للجنة كمامة وكيس جيل معقم، مع التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن المعادن، والتأكد من فحص التابلت وخلوه من الشريحة، كما تم التشديد على منت الساعات الرقمية للسيطرة على الغش الإلكترونى.

ويؤدى الطلاب اختبار اللغة الثانية وتشمل" الصينية وألفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية، ويجيب الطلاب فى ورق البابل شيت فقط دون تسجيل الإجابات على التابلت.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

هيئة النقل العام تخصص خطوطا لأماكن الزيارات بعيد الأضحى

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام فى جميع أنحاء القاهرة خاصة فى المناطق التى يتردد عليها المواطنون بكثافة فى العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الأضحى المبارك وألفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام مع التأكيد على ارتداء السائقين والعاملين للكمامات، حرصًا على الصحة العامة واتخإذ كافة الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين .

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الآنتقالات خلال فترة العيد.