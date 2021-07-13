شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الفرنساوى وشكاوى من الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، سهولة امتحان اللغة الفرنسية، موضحين أن مستوى الأسئلة فوق المتوسط وتحتاج لفهم وتركيز، مؤكدين أن الأسئلة بها جزئيات صعبة ولكن نسبة قليلة، كما أشاد الطلاب بسهولة امتحان اللغة الإسبانية، فيما شكا الطلاب من صعوبة امتحان اللغة الألمانية، موضحين أن الأسئلة لم تأتى من المنهج على حد قولهم، مطالبين بوزارة التربية والتعليم بمراعاتهم فى تقدير الدرجات.

وقالت مصادر مسئولة، إن مستوى الأسئلة متوازن بين طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ولا يوجد اختلاف فى مستوى الصعوبة وهناك عدالة بين مستوى الامتحانيين فى المادة المشتركة وهى اللغة الأجنبية الثانية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020- 2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.