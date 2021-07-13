أمن المنافذ: ضبط 17 قضية متنوعة.. وتنفيذ 227 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل).

وفي مجال الأمن العام، ضبط 17 قضية، وتحرير 1102 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 227 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 5 قضايا .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.