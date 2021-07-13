كشف لغز سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بحي الجمالية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة ورجل، تم ضبط الأولى وجار ضبط المتهم الثاني.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة) وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر)، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات أقرت بسابقة تعرفها على (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة البحيرة) من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقيام الأخير بالاتفاق معها على سرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة سكنه، وعقب ذلك قام بتسليمها نسخة من مفتاح تلك الشقة، وتمكنت من الدخول والاستيلاء على المضبوطات، وباستدعاء المجني عليها تبين أنها (زوجة عم المتهم الأخير)، وتعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.