ضبط عنصر إجرامي تخصص في السرقة من داخل الصيدليات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص في المعادي؛ لسرقته الصيدليات بأسلوب "المغافلة ".

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها وجود مشاجرة داخل إحدى الصيدليات الكائنة بذات المنطقة، باستبيان الأمر تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال شروعه في السرقة من داخل الصيدلية المشار إليها، وبحوزته (كمية من مستحضرات التجميل وبعض الأدوية)، وبسؤال المسئول عن الصيدلية المشار إليها قرر بأنه حال تواجده داخل الصيدلية محل عمله، فوجئ بقيام المتهم بالشروع في السرقة من داخلها، كما أضاف بسابقة قيام المتهم بسرقة كمية من مستحضرات التجميل من داخل الصيدلية محل الواقعة سابقاً.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه أيدها، وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل الصيدليات بأسلوب "المغافلة"، واعترف بسرقة المضبوطات حيازته من داخل 2 صيدلية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.