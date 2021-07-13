بعد واقعة شقيق رامي صبري.. كواليس القبض على مالك الفيلا ومسؤولي "مصحة الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات القبض على مالك فيلا اتخذها شخصان مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

المصحة غير المرخصة شهدت الفصل قبل الأخير لشقيق المطرب رامي صبري الذي كان يعاني من إدمان الهيروين، وقفز من أعلى السور بعد يوم واحد من إيداعه بالمصحة ثم قفز في ترعة المريوطية ليفارق الحياة غرقا.

بعد انتشال جثة الغريق "كريم 34 سنة" كشفت فرقة العياط والبدرشين جهودها لضبط القائمين على إدارة المصحة. وتمكنت مأمورية بقيادة العقيد محمد عبد الشكور والمقدم حسام بكير من ضبط مالك الفيلا بمركز الحوامدية.

وفي توقيت متزامن، تمكن الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز من ضبط شخصين استأجرا الفيلا وقاما بتحويلها إلى مصحة دون استيفاء الاشتراطات اللازمة، بمحل إقامتهما ببولاق الدكرور.

البداية تعود إلى تلقي العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية.

على الفور وجه العميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الإنقاذ النهري.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الشاب يدعى "كريم صبري" يبلغ من العمر 34 سنة، كان يعاني من إدمان مخدر الهيروين.

السبت الماضي وعلى غير رغبته، تم إيداع الشاب إحدى المصحات بنطاق دائرة المركز؛ أملا في علاجه وطرد تلك السموم من جسده.

قبل غروب شمس الأحد، تسلق الثلاثيني سور المصحة، ولاذ بالهرب ليتبعه أفراد الأمن الإداري والمشرفين لكنه أسرع بالقفز بمجرى ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا.

وتم انتشال الجثة وإيداعها المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.