ضبط 5 أشخاص بالقاهرة بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" -جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مستقلين سيارة " قيادة وملك أحدهم"، وبحوزتهم (عدد كبير من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي – 4هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.