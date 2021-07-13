إحباط ترويج 4.5 طن دواجن فاسدة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن، بحوزته 2,37 طن "دواجن ومقطعاتها" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن، بحوزته (2٫13 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.