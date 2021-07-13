يجب الوقوف صفا واحدا مع الدولة.. محمد حسان يعلق على أزمة سد النهضة- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد حسان إن مصر لم تمانع أبدا حق الشعب الإثيوبي في مياه النيل، بل طالبت في مفاوضات عادلة صبورة بأن تنتفع الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" من المياه بصفة عادلة، على حد سواء.

وأضاف، في فيديو بثه على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، أن المفاوضات فشلت أمام التعنت الإثيوبي، وازداد الأمر سوءا حينما اتخذت أديس بابا قرارا أحاديا ببدء الملء الثاني للسد، دون تنسيق مع دولتي المصب، وتناست أن النيل بالنسبة لمصر هو شريان الحياة، وأنها بإدارتها لهذه الأزمة تجر مصر لحرب لا تريدها.

وأكد الداعية الإسلامي أن مصر لا تحب الاعتداء، ولكنها ترد عن شعبها أي اعتداء، وكانت ولا زالت صخرة من الحق، تتحطم عليها كل موجات الاعتداء والظلم والطغيان، فهي التي ردت همجية الهكسوس، ووحشية التتار.

وشدد على أن مصر بفضل الله ورجالها الأبطال قادرة على الحفاظ على أمنها القومي، وفي مقدمته مياه النيل، مشيرًا إلى أنه يجب على كل المصريين المخلصين أن يتناسوا اختلافاتهم وانتماءاتهم وأن يقفوا صفا واحدا مع بلادهم في هذه المرحلة الحرجة الخطيرة، وفي أي قرار تتخذه الدولة للحفاظ على حقها التاريخي في مياه النيل.

وتابع الشيخ محمد حسان: "نحن مع أي قرار يراه المسؤولون مناسبا للحفاظ على حق مصر في مياه النيل".