بـ 12 شرطا.. وزيرا التعليم العالي والثقافة يطلقان برنامج البعثات التدريبية لكوادر أكاديمية الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إطلاق برنامج البعثات التدريبية الخاص بالكوادر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأكاديمية الفنون، لمدد تتراوح من أسبوعين إلى 6 أشهر، في عدد من الدول، منها (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وإيطاليا).

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن برنامج الابتعاث الجديد يهدف إلى صقل المواهب والخِبرات العملية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك بتدريبهم في أرقى جامعات ومعاهد الفنون في العالم، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية التي تعتبر الفنون أحد المكونات الرئيسية لبناء المواطن المصرى ورُقيه وتقدمه.

وتضمن الإعلان العديد من المجالات التدريبية المتميزة، ففي المجال السينمائي ستشمل التدريبات (تقنية الإحياء الرقمي والهولوجرام، ومونتاج الواقع الافتراضي، وتصميم الجرافيك، وكاميرات الدرون وبرامج المونتاج الخاصة بها)، وتشمل البعثات المُخصصة للمجال الموسيقي طلاب وكوادر المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار" (قسم آلات النفخ والإيقاع تخصص "فلوت"، والتقنيات الحديثة في أعمال الموسيقى المُعاصرة، وقسم الوتريات تخصص "تشيللو" وقسم البيانو، وقسم الوتريات تخصص "هارب"، ومجال تكنولوجيا صناعة وتحريك العرائس (مسرح العرائس)، وفي مجال المسرح ستشمل التدريبات (الديكور المسرحي، والمسرح الأسود، والمسرح التنموي، ومسارح الفئات العمرية للأطفال).

وجاءت شروط التقديم لأحد البرامج التدريبية على النحو التالي:

1- أن يكون من العاملين بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون.

2- أن يكون مصري الجنسية.

3- أن يكون محمود السيرة وحسّن السُمعة، ولم يسبق الحُكم عليه في جناية أو في جُنحة مُخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المُرتبطة بها.

4- أن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التي تقتضيها البعثة، وأن تكون حالته الصحية تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها في البلد المُزمع إيفاده إليها.

5- أن يكون مستوفيًا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذي تقدم له، والتي تضعها اللجنة التنفيذية للبعثات عند الإعلان عن البعثات.

6- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

7- ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته، أو تم إلغاء إيفاده.

8- ألا يكون المُتقدم على منحة مُقدمة للدولة أو بعثة أو أجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

9- الحصول على موافقة السلطة المُختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

10-أن يكون قد أنهى مدة الالتزام المنصوص عليها بقانون البعثات، إذا كان قد سبُق له الإيفاد في بعثة أو مهمة علمية من خلال الإدارة المركزية للبعثات.

11 - يتم ترك شرط اللغة لما تُقرره الجهة التي سيتدرب بها المتقدم وحسب دولة الإيفاد.

12- يُمكن التقدم لأي فئة عمرية لهذا البرنامج التدريب.

وتقوم الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى بتمويل البرامج التدريبية، وتشمل كافة النفقات الخاصة بالإقامة والمصروفات البحثية وتذاكر الطيران (ذهاب وعودة)، والتأمين الصحي، طوال فترة التدريب.

ويجب على المُتقدم للحصول على البعثة أن يكون لديه المستندات المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي:

1- استمارة بيانات من أكاديمية الفنون باللغة العربية ومُعتمدة ومختومة.

2- إفادة من أكاديمية الفنون تُفيد بأن المُتقدم لم يسبق حصوله على بعثة أو مِنحة بغرض الحصول على الدكتوراه عن طريق البعثات، (إشراف مُشترك - بعثة خارجية - منحة مقدمة للدولة - أحد البرامج المُمولة على نفقة البعثات)، کما یتم الإشارة إلى إذا كان عليه مدة التزام من عدمه، وفقًا لنص المادة 24 من القانون رقم 149 لسنة 2020.

3- يجب أن يكون مشروع خطة التدريب باللغة الإنجليزية، ولا تزيد عن 3 صفحات، وتحتوي على خطة الاستفادة من المهارات المُكتسبة من التدريب، وأن تكون مُعتمدة ومختومة من رئيس المعهد المُختص.

4- خِطاب قبول من أحد جهات التدريب الأجنبية.

5- تقديم ما يُفيد الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

6- موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات، مُعتمدة ومختومة من رئيس أكاديمية الفنون.

وسيتم فتح باب التقدم إعتبارًا من 15 يوليو الجاري وحتى 19 سبتمبر 2021، كما سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبعثات www.cdm.edu.eg