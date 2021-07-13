مبادرة التمويل العقاري بدأت.. 27 جهة تمنحك تمويلا عقاريا لتملك شقة سكنية بالتقسيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما متوسطي الدخل يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

ويتساءل راغبي الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري عن جهات التمويل التي تقدم قرض التمويل العقاري وفقا لمبادرات البنك المركزي.

بحسب موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، تضم القائمة العديد من البنوك والشركات التي شاركت في المبادرة القديمة، ويتوقع يتم زيادتها في الفترة المقبلة والتي جاءت على النحو التالي:

البنك الأهلي

البنك التجاري الدولي

البنك العربي الأفريقي الدولي

البنك العقاري المصري العربي

البنك المصرى الخليجي

الشركة المصرية للتمويل العقاري

بنك الاتحاد الوطني

بنك الاستثمار العربي

بنك التعمير والإسكان

بنك التنمية الصناعية

بنك الشركة المصرفية العربية

بنك القاهرة

بنك القطري الوطني الأهلي

بنك الكويت الوطني

بنك المصرف المتحد

بنك بلوم

بنك فيصل الإسلامي المصري

بنك كريدى أجريكول

بنك مصر

بنك ناصر الاجتماعي

شركة الأهلي المتحد

شركة الأهلي للتمويل العقاري

شركة أملاك للتمويل العقاري

شركة تمويل للتمويل العقاري

شركة كونتكت للتمويل العقاري

شركه التعمير للتمويل العقاري (الأولى)

شركه العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري