شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تدرس إنشاء حى ثالث بمدينة نصر بسبب اتساع المساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت محافظة القاهرة إجراءات إنشاء حى ثالث بمدينة نصر، ليكون بها حى شرق مدينة نصر وحى غرب مدينة نصر، وحى ثالث مدينة نصر، وذلك نظرا لاتساع مساحة مدينة نصر حيث تصل مساحة المدينة ل 90 كم.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، خلال اعمال المجلس التنفيذي للمحافظة، أن جارى العمل على تقسيم ورسم حدود الحى الجديد، وإنشاء قسم ومبنى ديوان الحى الجديد.

ووجه المحافظ بدراسة توفير أرض على مساحة 5 آلاف متر لبناء مبنى الحى الجديد، كذلك تخصيص أرض لبناء قسم جديد، مع اقتراح اسم للحى.

وفى السياق وجه محافظ القاهرة بالبدء فى الخطة الاستثمارية ورصف الشوارع وتطويرها، والعمل من البداية من جانب رؤساء الأحياء، وتبلغ قيمة موازنة الخطة الجديدة مليار و800 مليون جنيه على مستوى العاصمة.