شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تضع ضوابط صلاة عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقاهرة بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك وعدم أصحاب الأطفال خلال أقامة شعائر صلاة العيد وغلق مصلى النساء والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن مع التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه محافظ القاهرة مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة المساجد المعدة للصلاة وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة.

من جانبه، أكد مدير مديرة الأوقاف بالقاهرة، أن معظم المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة هى نفس المساجد التى تشهد صلاة العيد، مع تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع غلق دورات المياه للسيدات والرجال، مع تشديد اعمال النظافة بمحيط المساجد.

وأضاف مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، أن مشروع صكوك الأضاحي مقام منذ 6 سنوات، ومستمر وفقا لما تم اعلانه سابقا، مناشد الاهالى بعدم الذبح بمحيط المساجد او امامها حفاظا على النظافة العامة.