شكرى يتفقد معرض "الحضارة المصرية" بالاتحاد الأوروبى برفقة جوزيب بوريل

القاهرة - سامية سيد - تفقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ والممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبى ⁧‫جوزيب بوريل‬⁩، اليوم الثلاثاء، معرضاً للصور تعكس الثقافة والحضارة المصرية، بمقر الاتحاد الأوروبى ببروكسل، دعماً للعلاقات بين الجانبيّن.

يضم المعرض عددا من الصور الفوتوغرافية لأبرز المناطق والآثار والحضارة والطبيعة في مصر ومن بينها صورة لنهر النيل، نيل مصر الخالد.

وكان شكرى وبوريل قد عقدا فى وقت سابق اليوم جلسة مباحثات تناولا خلالها العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والاتحاد الاوروبى وكذا التحديات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.