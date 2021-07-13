شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: العاصمة أزالت أصعب المناطق العشوائية بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة نجحت فى إزالة أصعب المناطق العشوائية، وهى منطقة بطن البقرة، كذلك أنجزت شوطاً كبيراً فى منطقة مثلث ماسبيرو، وقد تم منذ أيام توقيع عقد شراء قطعة أرض من الملاك بمثلث ماسبيرو بالقيمة السوقية الحالية، لاستكمال مشروع التطوير.

وأضاف محافظ القاهرة خلال ترأسه المجلس التنفيذى للمحافظة الان، أن إزالة منطقة بطن البقرة كانت حلما استطاعت الدولة أن تحققه، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة تهدف إلى تغيير حياة الأهالى إلى الأفضل، إلى جانب تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.



وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى تم نقل السكان إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية - مركز شباب - مدارس).