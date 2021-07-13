شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة لأطفال المصريين بالخارج: لدينا إنجازات وقصص نجاح مصرية مبهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ندوة نقاشية مع الأطفال المشاركين في المعسكر الخامس للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وهو المعسكر الذي يشارك به أكثر من 50 طفلاً من الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا والإمارات والكويت وقطر، وتم تنظيمه هذه المرة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج.

عُقدت الندوة بأحد فنادق مدينة شرم الشيخ، بحضور إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ومسئولين آخرين من المحافظة، والأديبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في أدب الطفل وضيفة شرف المعسكر.

وفي كلمة لها خلال الندوة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية دور أبناء مصر المقيمين بالخارج من الأطفال والشباب في نقل صورة إيجابية وصادقة عن وطنهم وقدرتهم على تقديم الدعم اللازم للوطن في شتى المجالات، كما استعرضت مع الأطفال عن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وأهدافها ومزايا التطبيق الإلكتروني الخاص بها، مشددة على ضرورة الحفاظ على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية كعنصر أساسي في هويتهم الوطنية.

وفي نفس السياق، تحدثت وزيرة الهجرة مع الأطفال عن بعض القضايا الوطنية والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية التي لابد أن يتعرفوا عليها ليدركوا عظمة وطنهم، مثل ثورة 30 يونيو التي مهدت الطريق إلى جمهورية الجديدة، وما وصلت إليه مكانة المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك قصة النجاح العظيمة لقناة السويس في تعويم السفينة البنمية "إيفرجيفن"، حيث رحبت الوزيرة بالأديبة والكاتبة سماح أبو بكر عزت صاحبة كتاب "قنال لا تعرف المحال" الذي يحكي قصة النجاح هذه بأسلوب شيق ومبسط للأطفال، معلنة أن الكاتبة ستقوم بعمل حلقة نقاش مع الأطفال خلال المعسكر لتحكي لهم بأسلوب مبتكر هذه القصة.

ويستمر المعسكر حتى يوم 17 يوليو الجاري، ويأتي هذه المرة استكمالا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية ومحاربة طمسها.