شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة المحسوسة بمحافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 إلى الأحد المقبل.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى :

- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 13 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43

- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 14 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42

- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 15 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43

- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 16 يوليو :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 42

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43

- درجات الحرارة المتوقعة السبت 17 يوليو :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 42

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45

- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 18 يوليو :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46