مصر تعرب عن تعازيها للعراق فى ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق فى ضحايا الحريق المُروع الذى وقع مساء أمس بمستشفى "الإمام الحسين" بمحافظة ذي قار، والذى أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

كما تقدمت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين.

وأكدت مصر وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.