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مصر تعرب عن تعازيها للعراق فى ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين

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القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق فى ضحايا الحريق المُروع الذى وقع مساء أمس بمستشفى "الإمام الحسين" بمحافظة ذي قار، والذى أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

كما تقدمت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين. 

وأكدت مصر وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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