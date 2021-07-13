شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع ممثل أوروبا للشئون السياسية التعاون بين الجانبين وملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، صباح اليوم الثلاثاء، ببروكسل، مباحثات مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن الجانبين تشاورا حول التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً، والفرص المتاحة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث" سد النهضة وليبيا وعملية السلام ضمن الموضوعات محل النقاش".