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سامح شكرى يبحث مع ممثل أوروبا للشئون السياسية التعاون بين الجانبين وملف سد النهضة

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القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ صباح اليوم الثلاثاء، ببروكسل، مباحثات مع جوزيب بوريل‬⁩ الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن الجانبين تشاورا حول التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً، والفرص المتاحة للتعاون بين ⁧‫مصر‬⁩ و⁧‫الاتحاد‬⁩ الأوروبي. ⁧‫ 

وأضاف المتحدث" سد النهضة‬⁩ وليبيا وعملية السلام ضمن الموضوعات محل النقاش".

 

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