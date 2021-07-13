شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع ممثل أوروبا للشئون السياسية التعاون بين الجانبين وملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ صباح اليوم الثلاثاء، ببروكسل، مباحثات مع جوزيب بوريل‬⁩ الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى.