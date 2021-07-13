شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365، بثا مباشرا صباح اليوم الثلاثاء، لرصد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة، حيث انتظمت حركة السير في الاتجاهين، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، لمواجهة أي تكدسات من شأنها التأثير السلبي على حركة السير.

وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة حركة السير، والعمل على تنظيم حركة المرور، ومواجهة التكدسات المرورية.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال الغلق الكلى للشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء "إمتداد شارع الترعة البولاقية" والذى يربط بين شارعى (شنن، والجلاء)، وذلك ضمن أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء، حيث سيتم تنفيذ الأعمال لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.