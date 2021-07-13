شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مصر أصبحت محل اهتمام العالم والسبب الإنجازات على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن مصر أصبحت محل اهتماز العالم، بالتزامن مع الإنجازات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع مشيرا إلى أن احتفال القاهرة بعيدها القومى يأتى تزامنًا مع احتفال المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو التى أعادت للشعب المصرى كرامته وكانت سببًا فى القيام بحركة بناء وتغيير ضخمة على كافة الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب وتكاتفه مع قيادته السياسية الحكيمة.

وأضاف محافظ القاهرة خلال ترأسه المجلس التنفيذى للمحافظة أن العاصمة أكثر المدن التى حظيت بجنى ثمار ثورة 30 يونيو، ورأى الجميع كيف شهدت السنوات السبع الماضية تطوير القاهرة وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة بها والاهتمام بتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية وكانت درة التاج فى أعمال التطوير الخطة الطموح التى وضعتها الدولة للقضاء على العشوائيات وهو الملف الذي يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كون هذه العشوائيات تؤثر بشكل سلبي على أمن وسلامة المجتمع.

وأضاف المحافظ أن توجيه الرئيس كان إنشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات الضرورية ومستلزمات الحياة من أسواق ومدارس وملاعب ورياض أطفال وعيادات وخدمات الأمن والإطفاء، والنجدة ودور العبادة، والساحات الخضراء الكبيرة والمراكز الثقافية سببًا فى تغيير حياة آلاف الأسر ومنح أطفالهم حياة كريمة جديدة يأتى بها الاهتمام بالبشر قبل الحجر وانتقل قاطنوا العشوائيات من الأماكن اللآدمية التى دفنوا بها أحياء لعقود لم يلتفت لهم فيها أحد إلى حيث يتمتع ابنائهم بنور دولة يونيو الجديدة.