شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدريب أبناء مؤسسة الرعاية بالإسكندرية على مهن صيانة المحمول والتبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية بضرورة متابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين المديرية ومؤسسة دار الرعاي للبنين بالمحافظة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه فى هذا الإطار قام ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية بزيارة للمؤسسة وعقد اجتماعا مع المسئولين لوضع الترتيبات اللازمة لبدء عملية التدريب الفعلى، واختيار الصبية وفقا لأحكام قانون العمل ليتم تدريبهم من قبل مدربين متخصصين على المهن المختلفة من خلال المدربين المعتمدين بمراكز التدريب التابعة للمديرية على مهن صيانة المحمول، والسباكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الماكينات، لتأهيلهم لسوق العمل لمواجهة ظروف الحياة.

وتم خلال الزيارة تفقد الورش التدريبية المتاحة بالمؤسسة والتجهيزات المزمع إتمامها، وذلك بالتعاون مع مشروع معا من أجل مصر والكنيسة الإنجيلية.

حضور الاجتماع القس ديفيد عزيز عميد الكنيسة الإنجيلية، ورامز واصف منسق مشروع "معا من أجل مصر" ومشيرة صالح مدير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والدكتور أحمد زقيلح رئيس مجلس الإدارة ومندوب من وزاره التضامن.