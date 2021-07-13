شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: دورة تدريبية بمنطقة بورسعيد عن أنواع التفريخ السمكي للبلطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت منطقة بورسعيد للثروة السمكية دورة تدريبية لطلبة قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد عن أنواع التفريخ السمكي للبلطي والمبروك بمختلف الأنواع تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واشراف الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

تأتى هذه الدورات ضمن سلسلة محاضرات وزيارات للمواقع والمفرخات السمكية تستمر على مدار شهرين حتى نهاية أغسطس بهدف ربط الخلفية النظرية التي درسها الطلاب في الجامعة بالمهارات العلمية والتطبيقية في سوق العمل.

حاضر في الدورة المهندس يونس النجار مديرعام المنطقة الشرقية للثروة السمكية ببورسعيد، وتناول خلال الدورة مميزات أسماك البلطي النيلي واستعرض سهولة تفريخها ومقاومتها للأمراض وسهولة تربيتها وجودة لحومها وتحملها للملوحة وسرعة النمو.

كما استعرض الفرق بين التفريخ الطبيعي والصناعي والنصف صناعي ومميزات كل منهم ،وطرق التفريخ فى الاحواض الاسمنتية.