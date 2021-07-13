شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 31 شابا والتفتيش على 124 منشأة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 31 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، بينهم 2 من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 171 شاباً مسجلين من راغبى العمل.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 36 شهادة قياس مستوى المهارة، و35 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة.

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء بالتفتيش على 124 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 505 عمال .

وأوضح مدير مديرية بشمال سيناء أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً واجتماعيا، قامت المديرية بصرف 5 منح مولود جديد بإجمالى 10 آلاف جنيه .

كما قامت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 6 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.