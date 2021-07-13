شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تشن حملة على شارع العامل الأول ونفق المنيرة لإزالة الإشغالات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة، حملات رفع الإشغالات للمحال والمقاهى والمنشأت التجارية بشوارع العامل الأول ومحمد حجازى، ونفق المنيرة بحى شمال الجيزة، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حيث تم إزالة 15 "تسقيفة" وتاندة مخالفة وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة وتهذيب الطريق وتسهيل حركة المرور للسيارات والمواطنين، وتحرير المحاضر للمخالفين.

فيما شن حى الهرم حملة للتعامل الفورى مع ما ورد من شكاوى المواطنين من تعدى مقهى كائنة بشارع مينا من شارع حمد ياسين، حيث تم التوجه على الفور لمحل الشكوى وإزالة أسبابها وإزالة كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من المقهى مع غلقها ومصادرة كافة الشيش والمضبوطات الأخرى وإيداعها بمخازن الحى وإعادة الانضباط للشارع وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بمتابعة تيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم.

وتلقت محافظة الجيزة شكاوى مواطنيها بشان عدم التزام عدداً من المقاهى والكافيتريات بالإجراءات المقررة للتشغيل وتقديمها الشيشة للمواطنين وتعدى البعض منها على الطريق العام.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بشن حملات مكبرة على المقاهى والكافيتريات المخالفة محل شكاوى المواطنين بالتوازى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.























