شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 22 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة اختبار 22 محفظًا ومحفظة متطوعين "المجموعة التاسعة عشر" من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى، ليكون إجمالى من تم إجازتهم حتى تاريخه 2430 محفظًا ومحفظة.

وقالت الوزارة فى بيان لها إنه يجرى إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :

1. ألفت عبد الحليم عبد الحافظ سيد أحمد - الشرقية.

2. محمد صابر عبد الحارس - الشرقية.

3. عبد الرحمن إبراهيم عبد العظيم - الشرقية.

4. أمل عبد العزيز عبدالله حسنين - الشرقية.

5. أمينة سعيد عطية أحمد - الشرقية.

6. دينا محمد الشحات عبد السيد - الشرقية.

7. رشا محمد مصطفى محمد - الشرقية.

8. السيدة أحمد محمد إبراهيم - الشرقية.

9. سناء فتحى عبد المعبود عطية - الشرقية.

10. علا حسين عبد العزيز محمد - الشرقية.

11. فوزية محمد السعيد عبد العزيز محمد - الشرقية.

12. وحدة عبد الحميد عبد العزيز عطية - الشرقية.

13. هايدى محمد محمد أحمد - الشرقية.

14. نعمة حسين حامد أحمد - الشرقية.

15. أمل عبد الرحمن جودة على - الشرقية.

16. السيدة فوزى السيد أحمد عطية - الشرقية.

17. محمد صبرى محمد عطية - الشرقية.

18. محمد وجيه عبد الفتاح بركات - الشرقية.

19. محمد أحمد السيد فضل - الشرقية.

20. عمر سعد سعيد زكى - الشرقية.

21. آية عبد العزيز عبد الله حسانين - الشرقية.

22. مريم حسين عبد العزيز محمد - الشرقية.