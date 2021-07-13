شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: أبناؤنا بالخارج أكبر شريحة معرضة للخطر وليسوا أخطر من فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن اهتمام الدولة - ممثلة في وزارة الهجرة - بشبابنا في الخارج سواء من الجيلين الثاني أو الثالث، وأيضا من الدارسين في الخارج، يهدف أساسا إلى ربطهم بالوطن، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لهم في كافة المجالات وتعميق روح الولاء والانتماء وخلق رابطة وثيقة مع وطنهم الأم، وأيضا حمايتهم من تيارات التطرف والعنف والإرهاب والتي غالبا ما تستهدف استقطاب تلك الشريحة الهامة من الشباب بأفكار ومفاهيم مغلوطة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، خلال افتتاح فعاليات معسكر "اتكلم عربي" لأبناء المصريين في الخارج بشرم الشيخ، أن المعسكر إضافة إلى تشجيعه التحدث باللغة العربية إلا أنه يهدف أيضا إلى إطلاع المشاركين على عدد من التطورات والقضايا الراهنة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا بطريقة مبسطة ومحببة لتشجعهم على استمرار الروابط مع مصر وقضاء عطلاتهم فيها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها دائما ما تؤكد أن أبناءنا في الخارج هم أكبر شريحة معرضة للخطر، وليسوا أخطر شريحة من المصريين في الخارج، كما نشرت بعض المواقع الإخبارية.

