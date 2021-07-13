شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الرقمية.. كيف تسدد قيمة الخدمات الإلكترونية عن طريق بوابة مرور مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسدد المبالغ المالية مقابل تقديم خدمات في (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية، حيثُ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (ائتمانية -مسبوقة الدفع- كروت الخصم المباشر).

ويتيح الدفع الإلكتروني العديد من المميزات ومنها:

1- إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات المرورية دون الانتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم.

2- سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونياً.

3- الإعفاء من الرسوم الإضافية التي تبلغ 5% على السداد النقدي للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين.

4- إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع.

وفى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التي تتطلب فحص فني) فإن السداد الإلكتروني يساعد في اختصار الإجراءات داخل الوحدة وبالتالي اختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور، بما يعزز الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين، فضلاً عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكتروني.