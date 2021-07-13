شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشهد فعاليات معسكر الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فاعليات اليوم الأول من المعسكر الخامس للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، وذلك في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وجاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، حيث بدأ المعسكر فاعلياته بإذاعة الأغنية الرسمية للمبادرة، والتي غنتها المطربة كارول سماحة كتبها المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل، واستمرت إذاعة الأغنية وظلت مصاحبة للفاعليات من ألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة وأخذ الأبناء يرددونها إلى جانب عدد من الأغاني الوطنية المصرية الأخرى.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنها حريصة على مشاركة أبناء المصريين بالخارج المعسكر من أجل نقل التقاليد والقيم السامية للأجيال الجديدة، مشيرة إلى استهداف فئة جديدة من الأطفال لبناء وعيهم ومداركهم على أسس ومفاهيم إيجابية سليمة حتى يكونوا على ارتباط دائم بالوطن.

من جانبهم، رحب الأبناء بالوزيرة وأعربوا عن سعادتهم بمشاركتها في المعسكر، كما حرص الأبناء على التقاط العديد من الصور التذكارية والتحدث معها ونقل مشاعرهم الإيجابية تجاه الوطن وتجاه كل ما لمسوه من رعاية واهتمام من قبل الوزارة خلال المعسكر.

ويستمر المعسكر حتى يوم 17 يوليو الجاري، ويأتي هذه المرة استكمالا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

