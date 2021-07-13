شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنبه على رؤساء لجان السير عدم تأخير تسليم الطلاب أسئلة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان، رؤساء لجان السير بالثانوية العامة عدم تأخير توزيع أسئلة الامتحان على الطلاب، مؤكدة أن الطالب يكون فى يده ورقة البابل شيت وكراسة الأسئلة العاشرة صباحا، على أن يتم فتح مظاريف الأسئلة قبل بدء العد الزمنى لوقت الامتحان بوقت كاف، لافتة إلى أنه فى حالة تأخر توزيع كراسة الأسئلة يجب تعويض الطلاب بعد ال 12 ظهرا حسب المدة الزمنية التى تم استقطاعها مع بداية زمن الامتحان.

ويؤدى اليوم الثلاثاء طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.

