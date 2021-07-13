شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية متحركة على طريق الكورنيش فى القاهرة.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا، صباح اليوم الثلاثاء، لرصد حركة المرور بطريق الكورنيش في محافظة القاهرة، حيث تبين وجود كثافات في حركة السير، خاصة في الاتجاه القادم من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، ومنطقة المظلات، والمتجه إلى ميدان التحرير وحلوان، والمعادي.

وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة حركة السير، والعمل على تنظيم حركة المرور، ومواجهة التكدسات المرورية.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال الغلق الكلى للشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء "إمتداد شارع الترعة البولاقية" والذى يربط بين شارعى (شنن ، والجلاء) ، وذلك ضمن أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء، حيث سيتم تنفيذ الأعمال لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.