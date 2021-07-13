النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شهدت محاور القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء، كثافات متحركة تجاوزت معدلات سير السيارات خلالها ما بين 50 و65 % على معظم المحاور بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية.

وتعمل الحركة المرورية في محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضي وطبيعي، فيما أسفل الدائري للقادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان، ويُنصح باستخدام محور روض الفرج.

وظهرت كثافات أعلى كوبري الحدائق للقادم من الزواية ومتجه إلى الفنجري، ويفضل سلوك شارع مصر والسودان، كما أن هناك أحجام أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، ويفضل استخدام كوبري سراي القبة، ومطلع كوبري السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة، ويفضل سلوك الملك الصالح وشارع قصر العيني.

كثافات متقطعة يشهدها مطلع كوبري الفردوس المتجه لمسجد الرحمن الرحيم بسبب وجود أعمال صيانة فواصل، كما ظهرت بعض الكثافات عند كوبر المطرية القادم من الكابلات والمتجه للحلمية، كذلك الأمر أيضا عند كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون والمتجه للقلعة.

وشهد طريق ماسبيرو تكدسات مرورية عند كورنيش النيل للقادم من الساحل إلى وسط المدينة ويُفضل سلوك شارع شبرا.

كوبري أكتوبر شهد كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائري.

حركة السيارات تباطأت بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .

وتواجدت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وفي محافظة الجيزة شهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه الى كوبري الجيزة المعدني ولشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.​