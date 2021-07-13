شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قصر العينى الفرنساوى: لم نرصد أى حالات مصابة بمتحور كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الحديدى مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، أنه لم يتم رصد أو اكتشاف أي حالات مصابة بمتحور فيروس كورونا ضمن المرضى المعزولين فى قصر العينى حتى الآن، مؤكدا انحسار نسبة الإصابة فى الفيروس خلال الفترة الحالية مع ارتفاع نسبة التعافى بين المرضى المصابين بكورونا المعزولين بالمستشفى.

وأضاف الدكتور عمرو الحديدى فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن نسبة التعافى من فيروس كورونا بين المرضى فى مستشفى العزل تجاوزت الـ 95 % ، وتراجع نسبة الوفيات بين المرضى، وخروجهم من المستشفى بعد تلقى برتوكولات العلاج ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص دور للعزل بالمستشفى مع تحديد مسار محدد للدخول والخروج.

واستطرد مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، أن هناك زيادة فى أعداد المرضى العاديين المترددين على المستشفى، وذلك بعد ما تم تشغيل المستشفى أمام الجمهور والمرضى من غير مصابى فيروس كورونا ، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس بما يضمن منع انتشار العدوى.

وأكد الدكتور عمرو الحديدى ، أن المستشفى تجرى أعمال تعقيم بصورة دورية لكافة المداخل والمخارج والعيادات الخارجية وغرف العمليات، وذلك ضمن خطة الجامعة والمستشفيات الجامعية الوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى.