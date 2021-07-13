شكرا لقرائتكم خبر عن 96% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك.

وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك.



