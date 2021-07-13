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96% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك.

وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك.

 


 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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