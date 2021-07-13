حدث ليلًا| ضوابط صلاة عيد الأضحى ومصرع 41 شخصًا في حريق بمستشفى للعزل في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-الصلاة لن تزيد عن 10 دقائق.. الأوقاف تضع ضوابط صلاة عيد الأضحى

كشف الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل جديدة عن اشتراطات وضوابط صلاة العيد الأضحى المبارك.

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-مستشار الرئيس: السيسي وجه بضرورة توفير لقاحات كورونا لكافة المواطنين

أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة توفير لقاحات فيروس كورونا لكافة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بتوفير أكبر قدر من اللقاحات المختلفة عالميا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة جائحة كورونا وتلقيح كافة المصريين.

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-تهديد باستجواب الوزيرة.. ارتفاع وفيات "كورونا" تشعل الجدل بـ"صحة النواب"

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود حمدي أبو الخير، وكيل اللجنة، والنائب عن محافظة سوهاج، بشأن عدم تخصيص عدد من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للمسافرين خارج البلاد وتخصيص موقع خاص بهم للتسجيل، وبشأن عدم اتضاح سياسة وزارة الصحة في التطعيمات واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وأولوية المستحقين للتطعيم.

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-"الكهرباء"توضح من تنطبق عليهم شروط تقسيط مقايسات العدادات الكودية

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن إتاحة تقسيط مقايسات العدادات الكودية تتم في حالات استثنائية فقط،إذ تختلف من شركة إلى أخرى من شركات توزيع الكهرباء.

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-التعليم تكشف تفاصيل تصوير فيديو داخل لجان الثانوية العامة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم التوصل إلى حقيقة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تليجرام".

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-ما هي خيارات مصر بشأن سد النهضة بعد مجلس الأمن؟.. خبراء يجيبون

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المصريين لم يتفائلوا بجلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، موضحًا أن خطوة مجلس الأمن من الخطوات الدبلوماسية الأخيرة، التي قد تحيل الملف لمحكمة العدل الدولية، أو تعيد الملف مرة أخرى للاتحاد الافريقي، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية بذلت كل ما في وسعها لحل أزمة سد النهضة تحت مظلة القانون الدولي.

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-طريقة التقييم تغيرت.. شوقي: دفعة الثانوية العامة الحالية "تاريخية"

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن دفعة الثانوية العامة الحالية تعد دفعة تاريخية كون طريقة التقييم تغيرت، مشيرًا إلى أن المجاميع والدرجات التى كانت خلال السنوات الماضية لم تكن حقيقية، وإنما كانت إرضاء للطلبة.

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-أدنى مستوى بالموجة الثالثة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 879 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 219291 حتى اليوم.

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-منذ فكرتها وحتى تدشينها.. ١٤ معلومة عن كنيسة النوبارية الجديدة

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، كنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك في مناسبة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

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-برلماني: تغليظ عقوبة التحرش يساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن تغليظ عقوبة التحرش يساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة التي يعاني منها المجتمع.

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-رئيس الأسقفية لمفتي الجمهورية: نسعى لاستمرار علاقتنا بدار الإفتاء

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية التهنئة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وذلك على رأس وفد كنسي بمقر دار الإفتاء المصرية.

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-بحضور مدبولي.. "رياضة النواب": اجتماع رباعي لحل تعدد ولاية أراضي مراكز الشباب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انتقادات موسعة لتعنت أجهزة وزارة التنمية المحلية في التعامل مع مراكز الشباب؛ خصوصًا في ما يتعلق بالتراخيص.

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-بيع 61 ألف نسخة.. تعرف على حصاد مبادرة "ثقافتك كتابك" في معرض الكتاب

أكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، استمرار نجاح مبادرة "ثقافتك كتابك" في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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-التحسن بعد العيد.. "الزراعة" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

قال المهندس محمود عناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى ارتفاع سعر الأعلاف العالمية، مشيرًا إلى أن الدجاج يستهلك الكثير من الذرة؛ ما يجعل التكلفة ترتفع على المربي، وبالتالي تؤثر على المستهلك

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-تجنبًا لعدم الاستقرار.. خبراء لـ"ماعت": الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة هو الحل

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، في الندوة الافتراضية التي نظمتها مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في إفريقيا عن النزاعات المائية، وتأثيرها على التنمية المستدامة في إفريقيا عمومًا وحوض النيل خصوصًا.

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-"الهجرة" تجدد دعوتها للعالقين بالإمارات بسرعة التسجيل للعودة لمصر​

جدَّدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأثنين، دعوتها للمصريين العالقين بالإمارات "دولة ترانزيت"؛ بسبب عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية، على خلفية قرار المملكة بعدم الوفود إليها باستثناء المواطنين السعوديين، بضرورة التسجيل على استمارة الوزارة الخاصة بالراغبين من العالقين في العودة إلى مصر في تلك الفترة.

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-بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة .. السيسي يتابع جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والثقيل

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبدالفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة MCV.

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-رئيس الوزراء يلتقى وفد شركة "سنام" الإيطالية للطاقة

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع ماركو ألفيرا، رئيس شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى إليكتريك، وجيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي مصر.

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-مسؤول عراقي: انتشال 41 جثة جراء حريق للعزل في ذي قار

أعلن الدكتور عمار بشار، المتحدث باسم دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية، أن عدد الجثث التي تم انتشالها في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمى في مدينة الناصرية وصل إلى 41 جثة.

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-ذي قار العراقية تفتح تحقيقًا وتعلن الحداد بعد حريق مستشفى للعزل

أصدر محافظ ذي قار العراقية أحمد غني الخفاجي، ٧ قرارات على خلفية فاجعة مستشفى الإمام الحسين في الناصرية.

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-مصرع ٣٠ شخصًا في حريق بمستشفى للعزل في العراق (فيديو)

لقى نحو ٣٠ شخصًا مصرهم في مستشفى للعزل في العراق مساء الاثنين، جراء حريق شب داخل المستشفى حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

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-خبير أممي: الهدم الإسرائيلي المتكرر لممتلكات الفلسطينيين غير قانوني

أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، "مايكل لينك"، أن قيام إسرائيل بهدم منازل وممتلكات مجتمع البدو الفلسطينيين في حمصة البقيعة، شمال غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، غير قانوني وقاس، قائلاً: "لن يكون هناك احتمال لإنهاء هذه المظالم إلا بفرض تكلفة متصاعدة على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".

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-هيئة صحية أمريكية: لقاح "جونسون" له آثار جانبية على الجهاز المناعي

ذكر مسؤلو الصحة الأمريكيون أنهم يراقبون الآن تقارير عن حدوث اضطراب نادر في الجهاز المناعي لدى بعض الأشخاص ممن تلقوا لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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-الصحة العالمية: رصد السلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" في 16 دولة إفريقية

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لإفريقيا، اليوم الإثنين، رصد السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس "كورونا" والأكثر انتشارا بين سلالاته، في 16 دولة إفريقية حتى الآن.

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-الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات على سياسيين لبنانين بعد الفشل في تشكيل حكومة

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الإثنين أن التكتل الأوروبي قد يفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين يتحملون إطالة الأزمة السياسية في البلاد بسبب الفشل في تشكيل حكومة جديدة.

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-الصحة العالمية: العالم يواجه حالة طوارئ في الأماكن منخفضة التلقيح ضد كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن العالم يواجه حاليا حالة طوارئ صحية أسوأ مما كانت عليه خاصة في الأماكن التي ينخفض فيها مستوى التلقيح.

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-كيف أثار سجن "جاكوب زوما" اضطرابات واسعة في جنوب أفريقيا؟

نشرت حكومة جنوب أفريقيا قواتٍ من الجيش؛ للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت بعد سجن الرئيس السابق، "جاكوب زوما".

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