شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه نصيحة مهمة لمن يواجهون صعوبة فى التسجيل بموقع حجز اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين الذين يواجهون صعوبة فى التسجيل الإلكتروني على موقع حجز لقاح كورونا إلى التوجة لأقرب وحدة صحية أو التواصل مع 15335 الخط الساخن للحصول على مزيد من المعلومات عن اللقاح أو عملية التسجيل.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الخاص بكورونا لا يسبب الإصابة بالمرض، وإنما يستهدف تكوين أجسام مضادة لمواجهة عدوى كورونا، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال وهو الأداه الأهم فى مواجهة الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.