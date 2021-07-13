شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار معرض منتجات شباب الخريجين للأثاث والديكورات بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراوحت أسعار غرف النوم بمعرض منتجات شباب الخريجين للأثاث والديكورات المنزلية بمحافظة القاهرة، من 13 إلى 21 ألف جنيه ، وغرف الأطفال من 4 إلى 8 آلاف جنيه، والأنتريه من 8 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه ، والصالون من 8 آلاف جنيه إلى 13 ألف جنيه، أما الركنة فيتراوح سعرها من 4 آلاف جنيه ونص إلى 7 آلاف جنيه، والسفرة من 11 إلى 17 ألف جنيه .

وافتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة معرض Happy Home للأثاث والديكورات المنزلية بأسعار إقتصادية مصنعة بأيدى الشباب والأسر المنتجة والذى يشارك فيه 25 عارضا وعارضة.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى توفير فرص عمل للشباب وتقليل البطالة، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة في دعم المشروعات الصغيرة.



وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تقدم الدعم الكامل للشباب فى توفير فرص عمل لهم من خلال مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع احتياجاتهم إلى جانب مساعداتهم على تسويق منتجاتهم مشيدًا بجودة المنتجات الموجودة بالمعرض وسعرها المناسب .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مهمة الجهاز هى تبنى أفكار المشروعات، وتأسيسها ودعمها وتمويلها وتقديم الدعم الفنى وتسويق وتطوير المشروعات.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل على دعم الشباب ورواد الأعمال نحو الخروج بمنتجات مشروعاتهم إلى الأسواق الخارجية حيث يعد التسويق إحدى الآليات الهامة لنجاح مشروعاتهم.

وودعا محافظ القاهرة المواطنين للشراء من المعرض حيث يعد المعرض فرصة للشباب المقبلين على الزواج لشراء احتياجاتهم بأسعار اقتصادية، حيث يقدم عروض وخصومات كبيرة مثل شراء غرفة والحصول على الثانية بنصف الثمن ، كما يقدم للعروسين فرصة لتأثيث منزلهم بالكامل بمبلغ لا يتجاوز 25 ألف جنيه .



شهد الافتتاح المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. رانيا حسن رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين ، وأحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن ، ورئيس حي البساتين، وعدد من قيادات المحافظة.







































