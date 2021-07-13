شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: دراسة إمكانية تغير اتجاهات بعض المصارف الزراعية بسيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم تنفيذ أعمال الرفع المساحى لبعض النقاط على المصارف الزراعية الرئيسية ضمن بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة جامعة القاهرة، ووزارة الموارد المائية والري بخصوص أعمال المراقبة وقياس تصرفات المصارف الزراعية الرئيسية ودراسة إمكانية تغير اتجاهات بعض المصارف بسيوة.

أضاف عبد العظيم فى تصريحات خاصة، أنه يتم عمل اختبارات كثافة التربة لجسر مصرف بهى بعد الانتهاء من أعمال تعلية وتقوية وتدعيم الجسر، واستكمال أعمال ترميم وتأهيل خزان الكاف ضمن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوة.

ولفت عبد العظيم إلى أنه يتم استكمال أعمال الحفر والاحلال ولحام مواسير البولي ايثيلين لشبكة التوزيع لبئر ألطبو الإنتاجي العميق وشبكة بئر الشحايم 2 الإنتاجي العميق، وأعمال الحفر بالدقاق ½ 8 حتي عمق 865 مترا ضمن عملية حفر بئر إنتاجي عميق بمنطقة وفلة بواحة سيوة بخطة الإدارة للعام المالي 2020 / 2021.



وأكد عبد العظيم أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد خط الطرد الواصل بين محطة اغورمى وخزان الخلط بمنطقة خفض المنسوب، وجارى ترميم خزان الخلط.