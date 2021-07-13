شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصرف الصحى: الانتهاء من محطة الأميرية خلال شهر وإضافة 2000 بلاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة ، أنه خلال السنوات الماضية تم تطوير مشروعات الصرف الصحى بشكل كامل، حيث إن هناك اهتماما كبيرا بمنظومة الصرف الصحى بالعاصمة، وتم العمل على التطوير من خلال عدة محاور.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم رفع طاقة محطات المعالجة كى نحصل على مياه معاجلة كاملة ويتم صرفها على المصارف دون حدوث تلوث للبيئة.

ولفت رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إلى أنه تم توسيع مصرف الجبل الأصفر، وإضافة محطة صرف بدار السلام ومحطة صرف بحلوان، موضحة أن محطة الأميرية للصرف الصحى سيتم الانتهاء منها خلال شهر .

وتابع رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه تم عمل 2000 بلاعة جديدة في العاصمة بجانب حل مشكلات تجمعات المياه، وأضفنا 10 محطات معالجة صرف صحى خلال الفترة الماضية.