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للآباء.. كيف تدعم أبناءك بفترة امتحانات الثانوية العامة؟ (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - تعد فترة الامتحانات من أصعب الفترات التى يمر بها الطلاب وتؤثر على حالتهم النفسية لذلك يجب أن يكون للأبوين دور كبير فى تحسين الحالة النفسية للابناء وخصوصا طلاب الثانوية العامة الذى يعيشون فترات عصيبة.

 

وحسب ما ذكره موقع nhs فإن هناك بعض النصائح لتعزيز الحالة النفسية للطلاب وتفادى حالات الاكتئاب، وتتضمن الآتى.

 


للآباء.. كيف تدعم أبناءك بفترة امتحانات الثانوية العامة؟

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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