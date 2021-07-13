شكرا لقرائتكم خبر عن للآباء.. كيف تدعم أبناءك بفترة امتحانات الثانوية العامة؟ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد فترة الامتحانات من أصعب الفترات التى يمر بها الطلاب وتؤثر على حالتهم النفسية لذلك يجب أن يكون للأبوين دور كبير فى تحسين الحالة النفسية للابناء وخصوصا طلاب الثانوية العامة الذى يعيشون فترات عصيبة.

وحسب ما ذكره موقع nhs فإن هناك بعض النصائح لتعزيز الحالة النفسية للطلاب وتفادى حالات الاكتئاب، وتتضمن الآتى.