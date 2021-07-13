شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف إنجازات الدولة فى مجالات الطاقة خلال الـ7 سنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنجازات الدولة في مجالات الطاقة والتعدين خلال 7 سنوات، جاء فيه أن مصر عانت قبل ثورة 30 يونيو نقصا حادا في الطاقة، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي يوميا لعدة ساعات لتخفيف الأحمال، بجانب ظهور طوابير أمام مخازن أسطوانات الغاز.

وقال التقرير إنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عقب ثورة 30 يونيو، وضعت الدولة رؤية وحلولا جذرية لمشكلات قطاع الطاقة ما أدى لوجود فائض في إنتاجها، مع تنويع توليدها من المصادر المتجددة والنظيفة، بجانب وضع رؤية مستقبلية لإدارتها، وأنه بنهاية عام 2017 أضاف قطاع الكهرباء أكثر من 16 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة، وبدأت الحكومة إبرام الاتفاقيات لتصدير الكهرباء.

وتابع :" كما أولت الدولة اهتماما كببيرا بالطاقة المتجددة حتى بلغ إجمالى إنتاجها عام 2020 إلى نحو 6000 ميجاوات بما يعادل 11% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية البالغ نحو 55 ألف ميجاوات، وهو ما أدى لانخفاض انبعاثات الكربون بنسبة 1.7%.، كذلك نفذت الدولة عدة مشروعات في مجال الطاقة الشمسية كمجمع بنبان ومحطة كوم، وحققت الدولة نجاحات كبيرة في قطاع البترول والغاز حتى أنه ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه، وحقق فائضاً في الميزان التجاري لأول مرة في ذات العام".

ونوه التقرير الى أن إنتاج الغاز الطبيعى بلغ نحو 7.8 مليار قدم مكعب يومياً بحلول ديسمبر 2019، بعد تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال باستثمارات 28 مليار دولار، أبرزها مشروع تنمية حقل ظهر، متابعا :"ولم تغفل الدولة الثروة المعدنية وقطاع البتروكيماويات من خططها للتنمية فباعت مصر حوالى 102 طن ذهب وفضة بنحو 3.72 مليار دولار، فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة للذهب، إلى جانب تنفيذ مشروعات كبرى في مجال البتروكيماويات".