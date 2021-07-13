شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تكشف ضوابط صلاة عيد الأضحى بالمساجد: 17 دقيقة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن صلاة عيد الأضحى سوف يتم إقامتها في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، ويجب على المصلين ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلية الشخصية ، مع مراعاة علامات التباعد الاجتماعي الموجودة داخل المساجد .

وأضاف متحدث الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني ، أن المصلي عليه أن يخرج من منزله متوضئًا، خاصة وأن دورات المياه ما زالت مغلقة، مضيفا: "فتح المسجد سيكون قبل صلاة العيد بعشرة دقائق، ولذلك على المصلى أن يخرج من منزله مبكرًا، حتى لا يحدث تزاحم أمام المسجد".

وواصل قائلا: يجب الانصراف من المسجد بهدوء، وعدم إحداث أي زحام أمام الأبواب، مشيرًا إلى أن مدة التكبير لن تزيد عن 7 دقائق، ومدة خطبة الجمعة لا تزيد عن 10 دقائق، مشددًا على ضرورة عدم اصطحاب الأطفال في الصلاة، وعلى الجميع أن يلتزم بهذه الإجراءات من أجل أن تبقى المساجد مفتوحة.