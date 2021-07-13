شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التأمين الاجتماعى: عدد أصحاب المعاشات يصل لـ10.5 مليون مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن زيادة المعاشات يعتمد على محورين الأولى معدل التضخم خلال السنة السابقة، والثانى قدرة الهيئة المالية على تمويل المبالغ الخاصة بالزيادة، موضحا أن عدد أصحاب المعاشات كبير يصل إلى 10 ونصف مليون مستفيد أى أن أي زيادة في قيمة معاشاتهم تكون مبلغا كبيرا.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، خلال تصريحات ببرنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الحد الأدنى للمعاش عام 2013 كان 300 جنيه، وتم رفعها في عام 2014 إلى 450 جنيها، ثم وصلت إلى 500 جنيه ، ثم 750 جنيها، ووصلت في عام 2019 إلى 900 جنيه، وزادت في يوليو الجارى بعد زيادة المعاشات بنسبة 13 %.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه كان حجم صرفا لمعاشات في عام 2014 يصل إلى 86,5 مليار جنيه، ولكن العام المالى الحالي الذى بدأ من يوليو الجارى وصل حجم صرف المعاشات إلى 282 مليار جنيه ، وهو ما يكشف اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأصحاب المعاشات.