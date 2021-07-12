شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: تذكرة شرم والغردقة 2150 جنيها فقط لتشجيع السياحة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الطيار محمد منار ، وزير الطيران المدنى، إن أسعار تذاكر الطيران الداخلية انخفضت بشكل كبير من أجل تشجيع السياحة الداخلية، موضحاً أن سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة تصل لـ2150 جنيها، وسعر تذكرة أسوان والأقصر تزيد طفيفاً نظراً لبعد المسافة".

وأضاف وزير الطيران، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن هذه الأسعار انخفضت بشكل كبير، فبعدما كانت تصل لـ4 آلاف جنيه أصبحت 2150، من أجل تشجيع السياحة الداخلية، وتابع:" منذ 5 سنوات والطيران الداخلى لا يوجد أي نوع من أنواع القيود على الشركات الخاصة وغير تابعة للحكومة في تسيير رحلات طيران داخلية..لا يوجد احتكار لمصر للطيران".

ولفت وزير الطيران، إلى أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة ووزارة السياحة، مضيفا أن 160 رحلة خلال أيام العيد طرحت الشركة مقاعدهم نظراً لكثرة الإقبال خلال تلك الفترة.